'Oppenheimer' recebe 13 indicações no Bafta, o Oscar do cinema britânico

O filme "Oppenheimer" recebeu 13 indicações ao BAFTA, o Oscar do cinema britânico atribuídos pela Academia britânica do Cinema, que anunciou nesta quinta-feira (18) os concorrentes para a cerimônia de premiação em 18 de fevereiro.

Entre as 13 indicações, a produção anglo-americana sobre o pai da bomba atômica, "Oppenheimer", disputará as categorias de melhor filme, melhor diretor (Christopher Nolan) e melhor ator (o irlandês Cillian Murphy).

A comédia "Pobres criaturas", dirigida por Yorgos Lanthimos e vencedora do Leão de Ouro no último Festival de Cinema de Veneza, está indicada em 11 categorias, incluindo o prêmio de melhor atriz, com a americana Emma Stone.