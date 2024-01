Salão de Abril abre inscrições gratuitas para 75ª edição; confira

O processo de inscrição e submissão de trabalhos para a 75ª edição do Salão de Abril foram abertas, ocorrendo entre 15 de janeiro a 13 de fevereiro

O processo de inscrição e submissão de trabalhos artísticos para a 75ª edição do Salão de Abril já está aberto, ocorrendo entre 15 de janeiro a 13 de fevereiro. Este ano, a mostra de arte homenageará o pintor cearense Descartes Gadelha.

Ao todo, 38 vagas serão disponibilizadas: 30 delas destinadas para artistas que sejam residentes, ou comprovadamente radicados no Ceará por um período de no mínimo dois anos. As outras oitos são oferecidas para os demais estados nordestinos, seguindo os mesmos critérios anteriores.

