Espedito Seleiro ganha prêmio Funarte Mestres e Mestras da Arte

O artesão cearense Espedito Seleiro foi um dos vencedores do Prêmio Funarte Mestres e Mestras da Arte de 2023. Condecoração destinada a artistas e projetos de relevância nacional, o resultado oficial foi divulgado na sexta-feira, 22, no site do Governo Federal.

“É uma honra para nós, do Ateliê Espedito Seleiro, dividir com vocês a alegria de fazer parte da seleta lista de Mestres das Artes. Esta premiação é o resultado de muitos anos de ofício na arte do couro e que valoriza também os diversos artesãos da região do Cariri cearense e eleva a cidade de Nova Olinda, o estado do Ceará e o Brasil”, descreve a publicação no perfil do Mestre Espedito Seleiro no Instagram.

