Sarto assina ordem de serviço para construção de anexo da ACL

Em evento realizado na manhã desta quinta-feira, 11, a Academia Cearense de Letras, conjuntamente com a Prefeitura de Fortaleza, lançou a pedra fundamental do anexo da ACL e a assinatura da ordem de serviço para a obra.

O projeto, que teve sua maquete virtual exibida durante a solenidade, conta com uma praça na rua Guilherme Rocha, ao lado da sede da Academia. O espaço será composto por um réplica do Café Java, local que aconteciam encontros do movimento literário Padaria Espiritual. Além dele, a parte ajardinada do Palácio da Luz será restaurada.

O prefeito José Sarto (PDT), que esteve no evento, afirma que o projeto visa a criação de programas para que a praça seja ocupada por eventos que estimulem a cultura, como saraus e encontros literários. “Dar uma chacoalhada na intelectualidade”, declarou.