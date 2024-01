27ª Mostra de Cinema de Tiradentes revela filmes selecionados; confira

Uma das mais prestigiadas mostras de cinema brasileiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes chega a sua 27ª edição com mais de 100 filmes e produções audiovisuais.

Chegando a sua 27ª edição em 2024, a Mostra de Cinema de Tiradentes, uma das maiores plataformas de lançamento e divulgação do cinema brasileiro contemporâneo, revelou a temática, os filmes e a data de realização.

O festival, que acontecerá entre os dias 17 a 19 de janeiro no município de Tiradentes, em Minas Gerais, possui como premissa divulgar e apresentar ao público a diversidade da produção brasileira, fazendo uma conexão entre o cinema e outros campos das artes e expressões artísticas da cultura brasileira.

Com o tema “As Formas do Tempo”, a edição de 2024 se debruçará sobre os tempos e temporalidades que atravessam a noção de contemporâneo nas práticas cinematográficas.