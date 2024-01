Governo Lula autoriza captação de 10,7 mil projetos via Lei Rouanet

Margareth Menezes é a atual ministra da Cultura do Brasil Crédito: Reprodução/YouTube Roda Viva

O Governo Lula teve um aumento de 265% de programas contemplados com a Lei Rouanet em relação ao último ano da gestão do ex-presidente Bolsonaro. 10,7 mil programas culturais receberam aval federal em 2023. Já em 2022, apenas 2.954 foram beneficiados. R$ 2 bilhões foram captados dos R$ 16 bilhões solicitados por todas as propostas aprovadas em 2023. A soma, no entanto, é captada junto a pessoas físicas e empresas que colaboram com os projetos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O valor abaixo da expectativa defendida pelos projetos acontece porque, ainda que o aval tenha sido liberado pelo Governo Federal, não significa que o valor pleiteado será necessariamente atendido.

