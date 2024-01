MIS recebe instalação imersiva sobre aves do Ceará; gratuito

Nova instalação imersiva do MIS "Aves do Ceará", contempla espécies do Estado Crédito: VJ Studios/Divulgação

Contemplando a fauna cearense, a instalação imersiva "Aves do Ceará" será aberta à visitação do público no Museu da Imagem e do Som (MIS), a partir do dia 13 de janeiro. A abertura da mostra contará com a apresentação do grupo Uirapuru Orquestra de Barro, às 18 horas. VEJA TAMBÉM| "Isso, isso, isso": São Paulo recebe exposição sobre seriado Chaves

Na instalação, 29 aves do Estado poderão ser vistas, incluindo fósseis, por meio de animações em 2D e 3D, seguindo uma narrativa audiovisual que, além de celebrar a beleza dos animais, chama a atenção do público para a conservação dos biomas das espécies e a proteção a elas.