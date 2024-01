Zé Vaqueiro é confirmado em primeiro Réveillon público de Jeri

Município realizará festa gratuita em espaço com capacidade para receber 10 mil pessoas

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara confirmou nesta quarta-feira, 27, a presença do cantor Zé Vaqueiro no primeiro Réveillon aberto ao público e gratuito a ser realizado no município.



“Em anos anteriores, os Réveillons aqui todos eram particulares. Era tradicionalmente um valor muito caro e eram locais onde realmente o público local, regional e estadual não tinha tanto acesso, por conta dos valores, mas agora vai ser uma festa aberta e gratuita ao público, com várias atrações, inclusive o Zé Vaqueiro”, confirmou o prefeito Lindbergh Martins (PSD) em entrevista ao O POVO.