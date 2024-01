Réveillon 2023 de Fortaleza: confira programação das atrações por dia

O prefeito de Fortaleza Sarto anunciou nesta quarta-feira, 6, a programação do Réveillon 2023 em Fortaleza. Com início na sexta-feira, 29, a festa no Aterro de Iracema terá show de Roberto Carlos. De acordo com o prefeito, a expectativa é que mais de 600 mil turistas participem do evento gratuito.

Confira a programação Réveillon de Fortaleza 2024

Veja abaixo a lista das atrações por ordem de apresentação: