Atriz Claudia Alencar, de ‘Tieta’, é internada em estado grave

Claudia Alencar, atriz paulista que viveu "A Mulher de Branco" na novela "Tieta", foi internada em estado grave no Rio de Janeiro ao ser diagnosticada com infecção bacteriana

A atriz paulista Claudia Alencar está internada em estado grave no Rio de Janeiro (RJ) após ser diagnosticada com infecção bacteriana. Atualmente com 73 anos de idade, Claudia deu entrada no hospital no último domingo, 17. A artista também é conhecida por ter atuado na novela “Tieta”, da TV Globo, ao interpretar Laura, “A Mulher de Branco”.

As informações foram repassadas por Yann Hatchuel, seu filho, à coluna Play, do jornal O Globo. De acordo com ele, a atriz está com infecção bacteriana grave e o estado “ainda está agudo”, com uma resposta “muito lenta” por parte de Claudia Alencar. Yann também afirmou que a artista fez uma cirurgia na coluna há cerca de um mês.