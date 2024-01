Disney+, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo" e "What If…? – Temporada 2", confira as opções!

Netflix



Quando as forças implacáveis do Mundo-Mãe ameaçam um pacato vilarejo agrícola numa lua distante, uma misteriosa forasteira torna-se sua maior esperança de sobrevivência.



Disney+



What If...? explora - através do personagem Uatu (Jeffrey Wright), que observa os acontecimentos mais importante do multiverso Marvel - dimensões alternativas onde as coisas são um pouco diferentes do que vemos nos filmes.