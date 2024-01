Charlie Sheen é atacado por vizinha após ter casa invadida, diz site

Estrela de "Two and a Half Men", ator Charlie Sheen teve casa invadida por vizinha

O ator estadunidense Charlie Sheen sofreu uma agressão em sua residência na última quarta-feira, 20. De acordo com o TMZ, uma vizinha tentou invadir a casa do ator e estrangular o protagonista de “Two and a Half Men”.

Segundo o noticiário, a vizinha forçou a entrada na casa. Com o barulho, Charlie abriu a porta e a mulher o atacou. A polícia local detalha que a mulher tentou estrangular o artista, chegando a rasgar sua camisa.

