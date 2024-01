Diretor de ‘Pânico 7’ deixa franquia: ‘Sonho que virou pesadelo’

“Foi um trabalho dos sonhos que virou pesadelo. Meu coração se partiu por todos os envolvidos. Todos. Mas é hora de seguir em frente. Eu não tenho nada mais a acrescentar à conversa além de que espero que o legado de Wes Craven (criador da franquia) prospere e se eleve acima do barulho de um mundo dividido. O que ele e Kevin criaram é algo incrível e fiquei honrado por ter um breve momento aproveitando seu brilho”, finalizou.

