Claire Foy, a rainha Elizabeth II de "The Crown", se recusa a dar autógrafo para fã; saiba o motivo

No vídeo, a atriz caminha em direção ao Rockfeller Center para a gravação do programa "The Tonight Show", quando um homem pede um autógrafo. Claire responde que não assina com canetas azuis , pede desculpas e logo em seguida assina com uma caneta preta.

Por que a atriz negou o autógrafo?

A atitude da atriz de "The Crown" gerou muitas críticas nas redes sociais. Porém, alguns fãs de Claire afirmaram que as assinaturas em caneta azul são mais fáceis de serem falsificadas, digitalizadas e manipuladas do que as com tinta preta.

Porém, o advogado Christopher M. Naghibi, em entrevista ao portal Today.com, disse que a preferência pela caneta preta se tornou desatualizada, uma vez que o risco da falsificação não depende da cor da caneta, mas da qualidade da tinta e do papel utilizados.

O advogado completa que as assinaturas com tinta azul são padrão no mundo jurídico, pois ajuda a diferenciar uma assinatura original de uma cópia em preto e branco.

LEIA MAIS | Série 'The Crown' termina com a morte da princesa Diana