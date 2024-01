Chico César irá lançar disco com Zeca Baleiro em 2024

Chico César irá lançar dois novos álbuns em 2024; disco com Zeca Baleiro será lançado no primeiro semestre do próximo ano

O músico paraibano Chico César compartilhou as novidades para o novo ano que está por vir. Conhecido pelos sucessos “Deus me proteja”, “Mama África”, “Pensar em você” e outros hits da música brasileira, Chico revelou que irá lançar dois novos discos em 2024.

“Já moramos juntos nos tempos de vacas magras em um apartamento pequenininho e nessa época fizemos algumas músicas. Voltamos a compor durante a pandemia, a distância”, conta.

Intitulado “Ao Arrepio da Lei”, o próximo álbum de estúdio do paraibano está previsto para ser lançado ainda no primeiro semestre de 2024. Além do projeto com o amigo maranhense, Chico também adiantou um segundo álbum.

Com lançamento também previsto para 2024, porém ainda sem data confirmada, o segundo álbum está em desenvolvimento e contará com participação de músicos argentinos.



