Com Major RD e Borges, 2ª edição do Plantão Festival é confirmada

O Plantão Festival é desenvolvido pela produtora 30PRAUM e conta com a curadoria do músico cearense Matuê

Além do evento trazer destaque para rappers, também coloca o Nordeste em foco, mostrando que o rap e trap têm artistas e fãs do segmento na região.

Borges, Major RD, Veigh, Slipmani, Derek, Azzy e Yunk Vino são algumas atrações já confirmadas na festa. O Festival é desenvolvido pela produtora 30PRAUM e conta com a curadoria do músico cearense Matuê .

Após um sucesso de público na sua primeira edição , ocorrida em abril deste ano, o Plantão Festival retorna para Fortaleza nos dias 19 e 20 de abril de 2024 , no Marina Park.

A pré-venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira, 11, e promete benefício surpresa para quem o garantir com antecedência.



Na edição do ano passado, o festival reuniu cerca de 20 mil pessoas e cobertura do Podpah. Além dos três artistas da 30PRAUM (Matuê, Teto e WIU), a programação contou com a presença de Djonga, Major RD, Marcelo D2, L7nnon, Welisson e Arthurzim.



Plantão Festival 2024



Quando : 19 e 20 de abrilde 2024



: 19 e 20 de abrilde 2024 Onde : Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)



: Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Cadastro para a pré-venda: através do link



