Cantor gospel Pedro Henrique morre aos 30 anos

A gravadora de que Pedro Henrique fazia parte, Todah Music, anunciou a morte do cantor por meio de uma nota publicada em seu perfil no Instagram na manhã desta quinta-feira, 14. “Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece!”, diz a nota.

“Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!”, continua o comunicado

Pedro Henrique havia acabado de ser pai de Zoe: a filha do cantor com Suilan Barreto nasceu há pouco menos de dois meses, no dia 19 de outubro. “À Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço”, encerra a nota.

Quem é o cantor gospel Pedro Henrique

O cantor deu os primeiros passos na carreira musical ainda aos 3 anos de idade, quando fez sua primeira apresentação pública. Mas, a carreira profissional começou em 2015, quando Pedro Henrique passou a publicar “covers” em seu canal do YouTube.

Em 2019, após passar três anos em uma banda, Pedro lançou o álbum “Grande é o Senhor”. O artista passou a viver carreira solo e vinha fazendo sucesso no segmento gospel. No Instagram, o cantor acumula mais de 900 mil seguidores e costumava compartilhar momentos com a banda, a família e dos shows.

Pedro tinha um lançamento programado para esta quinta-feira, com as músicas “Levanta”, “Não Fique Assim” e “Descendência”. Além de shows em São Paulo e Rio de Janeiro nos dias, 16, 20 e 31 de dezembro.