Regis Danese: quem é o cantor gospel que está na UTI após acidente

O cantor Regis Danese sofreu um acidente de carro em viagem para Ceres, Goiás, na última quarta-feira, 30 de agosto. O artista gospel passou por uma cirurgia e está na UTI para recuperação, segundo sua esposa, Kelly Danese.

O carro que Regis conduzia invadiu a contramão em uma curva e bateu de frente com uma carreta que trafegava no local, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Regis Danese: Quem é o cantor que está na UTI após acidente

José Geraldo Danese Silva, mais conhecido como Regis Danese, nasceu na cidade de Passos, em Minas Gerais (MG). Iniciou sua carreira nos anos 1990, quando lançou o primeiro disco com Aluísio Maziero. Na época, os cantores formaram a dupla sertaneja Regis & Raí.