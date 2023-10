Sara Mariano: tudo o que se sabe sobre a morte da cantora gospel

A cearense Sara Mariano foi morta pelo marido na semana passada. As investigações tentam entender como o crime ocorreu. Veja tudo o que se sabe sobre a morte da cantora

Na primeira versão dos fatos, Ederlan disse que a esposa participaria de um evento religioso na cidade e um carro foi buscá-la. Ele teria tentado falar com a esposa, mas não conseguiu. Então ele declarou a esposa como desaparecida.

O corpo de Sara foi encontrado carbonizado às margens de uma rodovia no município de Dias D’Ávila, região metropolitana de Salvador. Ederlan Mariano, marido da vítima, reconheceu o corpo.

A cantora gospel Sara Mariano foi encontrada morta na última sexta-feira, 27, em Salvador, na Bahia. Ela estava desaparecida há três dias e o marido está preso suspeito de assassiná-la. O velório aconteceu nessa segunda-feira, 30, no cemitério da Quinta dos Lázaros, também em Salvador.

Caso Sara Mariano: Família da vítima desconfiou da versão do marido

Em vídeo publicado por Soraya Correia, irmã de Sara, a mãe conta que um dia antes do desaparecimento, Sara disse precisar contar algo sério. Além disso, também disse ser estranho o marido não saber o local do evento em que Sara estava.

A Polícia descobriu que não houve evento religioso no dia em que Sara saiu, então a família e os amigos da cantora começaram a questionar a versão apresentada por Ederlan.

Caso Sara Mariano: Marido nega ter assumido o crime



Apesar de ter sido divulgado pela polícia que Ederlan Mariano, marido de Sara, assumiu a autoria do crime, a defesa alega que o cliente não confessou ter mandado matar a esposa e que está colaborando com as investigações.

Ele foi preso na madrugada de sábado, 28, após reconhecer o corpo de Sarah. Antes, Ederlan foi às redes sociais para pedir para que as pessoas o ajudassem a descobrir onde a esposa estava.

A irmã de Sara alega que ela estava passando por problemas no relacionamento e que era agredida pelo marido constantemente, segundo o portal Uol.

“Ela estava com medo dele, dizia que ele era agressivo. Ele ameaçava de morte. (...) Um dia, ela se trancou dentro do quarto com a criança. Tenho provas, tenho um áudio em que minha irmã contava”, disse Soraya.