Silvio Santos: 15 fatos em seus 93 anos que talvez você não saiba

Silvio Santos faz aniversário nesta terça, 12 Crédito: Dilvugação/ Roberto Nemanis/ SBT

Nesta terça-feira, 12 de dezembro (12/12), Silvio Santos, um dos mais icônicos apresentadores da TV brasileira, completa 93 anos de idade. Com mais de 60 anos de carreira na comunicação, o empresário nem sempre foi uma personalidade conhecida da televisão e perpassou um longo caminho até se tornar quem é hoje. Segundo dados da revista Forbes, Silvio segue como um dos homens mais ricos do país, com uma fortuna acumulada de R$ 1,6 bilhão, o que faz dele o terceiro bilionário mais velho do Brasil. SBT é condenado a pagar R$ 40 mil a ex-coreógrafa por fala machista; ENTENDA

O comunicador só fica atrás de: Daniel Miguel Klabin, de 94 anos, com patrimônio de 1,8 bilhão cuja origem está relacionada à Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do país; e João Jacob Vontobel, de 94 anos, com patrimônio de R$ 2,8 bilhões por causa da Vonpar, empresa que atua nos segmentos de bebidas e de alimentos.

Para relembrar os momentos mais célebres da vida de Silvio Santos, O POVO separou os fatos mais curiosos e interessantes sobre o apresentador. Confira abaixo. Veja 15 fatos sobre Silvio Santos em seus 93 anos Ao longo dos anos, Silvio atuou em diversas áreas que o ajudaram a acumular seu patrimônio capital e simbólico. O Grupo Silvio Santos reúne mais de 30 empresas, algumas conhecidas como Hotel Jequitimar e Jequiti Cosméticos. Ele também foi proprietário do Baú da Felicidade, vendido para a Magazine Luiza, em 2011, e do Banco PanAmericano, vendido para o BTG Pactual, por R$ 450 milhões, no mesmo ano. Abaixo, leia os momentos mais interessantes sobre a vida do comunicador: 1. Nascido no Rio de Janeiro, o nome verdadeiro de Silvio Santos é Senor Abravanel. Desde criança, sua mãe o chamava de Silvio, e o sobrenome Santos foi adotado artisticamente por ele depois, em sua vida pública.

2. Na juventude, Silvio trabalhava como camelô e era conhecido pelo apelido "Peru que fala", pois precisava falar alto e ficava vermelho; quando trabalhava como vendedor, foi aprovado em um teste para na Rádio Guanabara, no entanto, ficou só 1 mês, alegando ganhar mais como camelô. 3. Para ajudar o jornalista Plácido Manaia Nunes, então à frente da revista Melodias a sair da crise financeira, ele topou aparecer careca aos 41 anos em uma montagem, em 1971. A capa da publicação alcançou bons números em vendas, ajudando a empresa a se manter por mais algum tempo.