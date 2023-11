Mãe de Tiago Abravanel fala sobre estado de saúde de Silvio Santos

Em entrevista ao Christina PodTudo , programa de podcast apresentado por Christina Rocha, a filha mais velha do apresentador e fundador do SBT detalhou que Silvio Santos ainda não aceitou a chegada da velhice.

“Ele tem quase 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais ”, disse.

“Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho”, relembra.

Sem Silvio Santos, como será o futuro do SBT?

A filha “número 1” do dono do SBT aproveitou para comentar sobre a transferência do comando da emissora para sua irmã Daniela Beyruti. “Tem alma nova no SBT, com cara nova, cabeças novas. E é importante fazer isso com ele vivo”, avalia.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui