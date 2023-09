Forbes 2023: confira lista dos 10 maiores bilionários do Brasil

Pela primeira vez, mulher lidera ranking da Forbes de bilionários do Brasil; confira lista com os nomes

Na lista deste ano, 60 posições são ocupadas por mulheres, o que representa 22% do total. No ano passado, as mulheres ocupavam apenas 10%.

Pela primeira vez, uma mulher lidera o ranking. Trata-se de Vicky Sarfati Safra, que, junto com seus quatro filhos, é colocada como a pessoa mais rica do Brasil.



Lista Forbes 2023: os 10 maiores bilionários do Brasil

Confira abaixo a lista dos 10 maiores patrimônios brasileiros:

1ª lugar: Vicky Safra e família – R$ 87,8 bilhões

Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky herdou mais da metade da fortuna do empresário. Nascida na Grécia, mudou-se com a família para o Brasil, onde foi naturalizada e hoje lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation.

2º lugar: Eduardo Luiz Saverin – R$ 83,5 bilhões

O cofundador do Facebook se tornou a segunda pessoa mais rica do país em meados de junho, quando ganhou o equivalente a R$ 4,3 bilhões em uma semana, pela valorização das ações da Meta, controladora da rede social.

3º lugar: Jorge Paulo Lemann e família – R$ 74,9 bilhões

Lemann ocupou o topo da lista de bilionários em 2022 e outras seis vezes. Este ano, é o terceiro colocado. A crise das Lojas Americanas, que compõem seu portfólio, não afetou o patrimônio do empresário, de acordo com o ranking, apesar de a dívida declarada em mais de R$ 40 bilhões e do pedido de recuperação judicial da empresa.

4º lugar: Marcel Herrmann Telles – R$ 50,4 bilhões

Telles é sócio de Lemann na 3G Capital e em outros empreendimentos. Por meio da Innova Capital, o empresário também é acionista da ClearSale, que fez o IPO (abriu o capital) em julho de 2021