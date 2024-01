Prisca Agustoni e Joaquim Arena vencem Prêmio Oceanos de Literatura

Os escritores Prisca Agustoni e Joaquim Arena foram os vencedores do prêmio Oceanos de 2023; o resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 7

Prisca Agustoni ganhou na categoria poesia, com o livro “O gosto amargo dos metais”, publicado em 2022 pela editora 7Letras. A obra é inspirada na tragédia ambiental que aconteceu em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019), cidades de Minas Gerais.

Na noite desta quinta-feira, 7, foram anunciados os vencedores do Oceanos — Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, das suas duas categorias: poesia e prosa.

Educado em Portugal, o jovem chamou a atenção da corte devido ao vitiligo . Acompanhou a família real na fuga ao Brasil, mas acabou ficando em Cabo Verde na parada na vila da Praia. Vive o resto da sua vida e aos 60 anos conhece o jovem Charles Darwin , iniciando uma amizade com o naturalista que fazia suas pesquisas no arquipélago.

Na categoria prosa, Joaquim Arena venceu com o livro “Siríaco e Mister Charles”, publicado em 2022 pela a editora portuguesa Quetzal. Inédita no Brasil, a obra acompanha Síriaco, um ex-escravizado brasileiro .

A autora concorria com os outros quatro escritores: os brasileiros Guilherme Gontijo FLores (“Entre costas duplicadas desce um rio”), Cláudia Roquette-Pinto (“Alma corsária”) e Ricardo Aleixo (“Diário da entrecruza”). Também disputava o prêmio o português Pedro Eiras (“Paraíso”).

Vencedores do Prêmio Oceanos recebem R$ 150 mil

Nenhum brasileiro disputou na categoria prosa. Além de Joaquim Arena, concorriam nela os portugueses João Tordo (“Naufrágio”), Lídia Jorge (“Naufrágio”) e Joana Bértholo (“A história de Roma”). Além deles, outro cabo-verdiano estava na lista, Mário Lúcio Sousa com o livro “A última lua de homem grande”.

Os vencedores recebem o valor de R$ 150 mil. A cerimônia da premiação aconteceu no Itaú Cultural, em São Paulo, um dos administradores do prêmio, e foi transmitida pelo YouTube. Além do IC, é organizado pela a Associação Oceanos e realizado a partir da Lei de Incentivo à Cultura.