Escritor cearense lança livro sobre memórias da juventude este mês

Saraiva Júnior narra episódios da infância no interior e da adolescência em Fortaleza em seu novo livro

Saraiva Junior se insere como narrador-personagem no livro. A obra traça um paralelo entre um mundo cheio de regras e repressões e a dinâmica agitada das ruas e as trocas de experiência de vida.

Nascido em Senador Pompeu, cidade do Sertão Central cearense, ele relembra memória da juventude no livro " Menino à margem ", que será lançado na quinta-feira, 16, na Casa Coral, estabelecimento localizado na Praia de Iracema.

Lembranças da juventude

A obra pode ser traduzida como uma grande ode à família. Evocando a curiosidade da criança e a rebeldia da adolescência, Saraiva Júnior relembra momentos em que jogava futebol e tomava banho de rio, das poesias que escrevia na juventude, das inúmeras vezes que foi comprar edições do jornal O POVO para o pai e da época de quando veio morar no bairro Benfica, na Capital.

Em entrevista ao Vida&Arte, o autor ainda relembra do momento quando foi aprovado em uma seleção para jogar no Fortaleza Esporte Clube, mas foi proibido pelo pai, sob a ameaça de voltar para o interior. Após a negativa do pai, passou a se dedicar à literatura.

Nesse período, ele teve contato com autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Leon Trótski e Vladimir Lenin. Por conta disso, Saraiva Júnior chegou a ser preso e torturado pela polícia política da Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Sobre a época, ele diz: "Mas eu nessas 'alturas' eu já sabia remar contra a corrente. E continuo remando até hoje".

Tradição de família



As artes sempre fizeram parte da vida do autor desde sua infância no interior até os dias atuais. O pai era agricultor; a mãe era professora, pintora, instrumentista, bordadeira e foi a responsável por apresentar ao filho grandes nomes da literatura, como José de Alencar, Rachel de Queiroz e Machado de Assis.

Esta mesma vocação para as artes, que a mãe tinha, hoje, ele e a esposa passam para os filhos. Os filhos João e Bruno são musicistas. A filha, Raisa, foi a responsável por criar as ilustrações de nanquim presentes no livro.