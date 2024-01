Camerata de Cordas realiza concerto gratuito de Natal no MIS

Camerata de Cordas da UFC irá realizar concerto de Natal "O Quebra-Nozes" neste domingo, 10, no Museu da Imagem e do Som (MIS)

É tempo de celebrar o Natal. Neste domingo, 10, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promove um evento natalino gratuito em seu espaço localizado no bairro Meireles.

Com início marcado para às 18 horas, o momento terá apresentações de música com a Camerata de Cordas da UFC e de dança com a Escola de Dança Madiana Romcy.

Na ocasião, será realizado o concerto “O Quebra-Nozes”, clássico natalino de Tchaikovsky, comandado pela Camerata de Cordas. A apresentação inclui ainda clássicos como “Noite Feliz”, “Jingle Bells” e “Aleluia”. Já a Escola de Dança Madiana Romcy apresenta para o público um espetáculo de balé.