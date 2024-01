Festival For Rainbow abre programação gratuita no Dragão do Mar

Longa-metragem brasileiro 'Assexybilidade', de Daniel Gonçalves Crédito: Divulgação/ For Rainbow

A 17ª edição do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero estreia nesta quinta-feira, 7, a no Centro Dragão do Mar. Reconhecido internacionalmente como um evento de referência relacionado à temática LGBTI+, o festival vai reunir show, premiação, apresentações de DJs, mostras de cinema, homenagem e feira, com toda sua programação gratuita acontecendo até o dia 14 de dezembro.

Serão exibidos mais de 50 filmes, entre eles sete filmes na mostra competitiva de longas e 29 produções na competição de curtas em dez categorias diferentes. Ao fim do festival, os vencedores serão premiados com os troféus Elke Maravilha e For Rainbow.

As sessões competitivas ocorrem sempre na Sala 2 do Cinema do Dragão, a partir das 19 horas, sendo necessária a retirada de convites uma hora antes, na bilheteria do Cinema.



Em sua primeira noite, o evento homenageia Dary Bezerra, presidenta do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB) e exibe o longa-metragem brasileiro "Assexybilidade", de Daniel Gonçalves, na categoria mostra competitiva internacional.

Além do filme de abertura, serão exibidos outros seis longas-metragens na competição, três nacionais, um norte-americano (realizado por dois diretores brasileiros), um grego e um da Nova Caledônia, na França.

Também serão apresentados em outras categorias as mostras de filmes cearenses, convidados e feminino plural. Leia Também | Série biográfica de Brigitte Bardot está disponível gratuitamente

Música, Performance e feira Além da programação cinematográfica, o evento reúne apresentações musicais. A abertura é com o show "Canto Em Festa", com as cantoras e compositoras Luiza Nobel, Lorena Nunes e Di Ferreira.

A Feira Rainbow reúne expositores de produtos de artesanato, alimentação e criações diversas de empreendedores e artesãos LGBTI+, mulheres e populações negras, durante todos os dias de festival



No sábado, 9, às 18 horas, a Arena Dragão do Mar sediará a performance "Help me Dress my Doll", da Banida Plataforma, apresentando dois números com malas de roupa e campainhas de mesa que demarcam o tempo das montações rápidas. Leia Também | Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 07, até domingo, 10

Confira a programação do 17ª edição do For Rainbow

Quinta-feira, 7

17 às 22 horas – Feira Rainbow

Onde: Arena do Dragão Do Mar



19 horas – Abertura do 17º For Rainbow, com homenagem a Dary Bezerra, presidenta do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab)

- Filme de abertura da Mostra Competitiva Internacional: “Assexybilidade”, de Daniel Gonçalves (Lgbti+, 87’, Brasil, 2023)

Onde: Cinema Do Dragão Sala 2



21h30min – show Canto em Festa, com Luíza Nobel, Lorena Nunes e Di Ferreira

Onde: Arena Do Dragão Do Mar



Sexta-feira, 8

16 às 18 horas – Mostra Feminino Plural

- “Onde Está Mymye Mastroiagnne?”, de Biarritzzz (documentário, 17')

- “Transverb”, de Oliê Cárdenas (experimental, 20’)

- “A parte que falta”, de Nicole Nasser (documentário, 18')

- “As Velas Do Monte Castelo”, de Lanna Carvalho (ficção, 16')

- “O primeiro movimento é explosão”, de Grenda Costa (ficção, 21')

Onde: Cinema Do Dragão Sala 2



19h – Mostra Competitiva Internacional de curta e longa-metragem

- “Verão (Verano)”, de Rafael Ruiz Espejo e Luis Pacheco (LGBTI+, 20’, México, 2022)

- “Lugar De Mergulho (A Place To Dive)”, de Jonatan Villar (Gay, 15’, Colombia, 2023)

- “Migranta”, de Manauara Clandestina e Luiz Felipe Lucas (LGBTI+, 18’, Brasil, Espanha, 2022)

- “Hors-Jeu (Outsiders)”, de Hannah Cauhépé (LGBTI+, 10’, França/Turquia, 2021)

- “Quando Eu Cheguei”, de Romy Huber (Lésbica, LGBTI+, 6’, Brasil SC, 2023)

- “Pirenopolinda”, de Izzi Vitório, Tita Maravilha e Bruno Victor (Travesti/ M Trans/ LGBTI+, 24’ Brasil GO, 2023)

- “Toda Noite Estarei Lá”, de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos (M Trans, 72’, Brasil SP, 2023)

Onde: Cinema do Dragão Sala 2



22 Horas – Festa “Inflamável”, com Dj Priscila Delgado

Onde: Arena do Dragão Do Mar

Sábado, 9

14h30min às 17h30min – Parceria Biblioteca Estadual Do Ceará (Bece) e Festa Literária Da Diversidade Sexual (Flids)

Roda de conversa “Literatura Cearense Lgbti+ Panorama E Perspectivas”

Bate papo “Movimento LGBTI+ no Brasil: Avanços e desafios”, com Renan Quinalha e Emerson Maranhão

Lançamento os livros de Renan Quinalha: “Movimento LGBTI+: Uma Breve História Do Século XIX Aos Nossos Dias” e “Novas Fronteiras Das Histórias LBGTI+ No Brasil”

Onde: Biblioteca Estadual Do Ceará (Bece)



16 horas – Exibição especial de filmes convidados

“Celebrazione”, de Luiz Carlos Lacerda (Ficção, 21')

“Represa”, de Diego Hoefel (Ficção, 77')

Onde: Cinema Do Dragão Sala 2



17 às 22 horas – Feira Rainbow

Onde: Arena Do Dragão Do Mar



18 horas – Performance “Help Me Dress My Doll”, Banida Plataforma

Onde: Arena Dragão



19h – Mostra competitiva internacional de curta e longa-metragem

- “Jaci”, de Bruno Lobo La Loba (M Trans/ Não Binare/ Lgbti+, 15’ Brasil CE, 2023)

- “Meu olhar (My Side Of Eyes)”, de Andries Pangestu (Drag/ Lgbti+, 21’ Indonésia)

- “Lalabis”, de Noá Bonoba (Travesti/ Mulher Trans/ Trans, 25’ Brasil CE, 2022)

- “Flores Masculines (Les Fleurs Du Mâle)”, de Hadi Moussally (LGBT, 4’ Espanha, 2022)

- “Casa de Bonecas”, de George Pedrosa (Gay/ Drag/ LGBTI+/ Não-Binarie,15’ Brasil - MA, Ano 2022 )

- “Sob a terra do encoberto”, de Xan Marçall e Id Libra (Trans/ LGBTI+/ Não-Binarie, 60’ Brasil – PA, 2022)

- “Mixadxs”, de Rose Alves (LGBTI+, 22’ Brasil – CE, 2023)

Onde: Cinema Do Dragão Sala 2



22 horas – Festa-show com DJ Renatinha

Onde: Arena do Dragão do Mar

Domingo, 10

16 horas – Mostra de Cinema Cearense

- “Circuito”, de Leão Neto e Alan Sousa (Ficção, 22')

- “Quentinha”, de Rwanyto Oscar Santos (Ficção, 12')

- “Queer AI Has No Imagination”, de Caio Victor Brito (Realidade Virtual, 6')

- “Quem É Teu Baby?”, de Lucas Paz (Musical, 3')

“Corpo Território, Nuances Da Invisibilidade”, de Clesley Maria Tavares (Documentário, 10’)

- “A Humanidade Que Me Resta”, de Kieza Fran Nascimento (Experimental, 6')

Onde: Cinema do Dragão Sala 2



17 às 22 horas – Feira Rainbow

Onde: Arena Do Dragão Do Mar



19 horas – Mostra Competitiva Internacional De Curta E Longa-Metragem

- “Peculiar (Sui Generis)”, de Luisa Mancilla Barrera ( Lésbica/ LGBTI+, 13’, Colômbia)

- “Minha Amiga (My Girl Friend)”, de Kawthar Younis ( LGBTI+, 17’, Egito, 2022)

- “Lugar Nenhum”, de Camille Silva (Lésbica, 10’, Brasil – RN)

- “Último Filme Antes Do Fim Do Mundo (The Last Film Before The End Of The World)”, de Agnieszka Kaliska (Lésbica, 19’, Polônia, 2021)

- “2020”, de Oziel Herbert de Araújo Pereira (Mulher Trans/ Lésbica, LGBTI+, Não-Binárie, 22’, Brasil – CE, 2021)

- “M De Mães”, de Livia Perez (Lésbica, 87’, Brasil – SP, 2023)

Onde: Cinema Do Dragão Sala 2



22 horas – Festa-show com DJs convidados

Onde: Arena Do Dragão Do Mar