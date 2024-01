Obra de Fabrício Corsaletii é o Livro do Ano pelo Prêmio Jabuti 23

O autor de "Engenheiro Fantasma" levou para casa R$ 70 mil ao ganhar a categoria de Melhor Livro com sua obra de poesia no Prêmio Jabuti 2023

A obra de poesia “Engenheiro Fantasma”, do paulista Fabrício Corsaletti, venceu a categoria de Livro do Ano do Prêmio Jabuti 2023, da Câmara Brasileira do Livro (CBL). O livro reúne poesias do autor ao se imaginar na pele de Bob Dylan em viagem à Argentina.

A premiação foi de R$ 70 mil e uma viagem para a próxima Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, que reúne autores do mundo todo. Neste ano, o prêmio teve 4.245 títulos inscritos em 21 categorias, entre literatura, não ficção, produção editorial e inovação.

