'O Som do Vinil': programa musical reúne ex-Titãs em nova temporada

Charles Gavin apresenta mais uma temporada do programa "O Som do Vinil", no Canal Brasil Crédito: Ana Paula Amorim/Divulgação

Apresentado por Charles Gavin, ex-baterista do Titãs, o programa musical "O Som do Vinil" chega à 16ª temporada nesta sexta-feira, 8, com episódios inéditos em formato de maratona. Os três primeiros episódios serão protagonizados por Nando Reis, Arnaldo Antunes e Paulo Miklos, ex-companheiros de banda de Gavin e com os quais retornou aos palcos para celebrar a obra do Titãs na turnê de reencontro. Os capítulos serão exibidos diariamente no Canal Brasil até o dia 20 deste mês. A nova temporada terá entre os convidados nomes como Emanuelle Araújo, Jards Macalé, João Donato, Bala Desejo, Ana Cañas, Almir Sater e Bebel Gilberto.

O programa de entrevistas faz um passeio pela música brasileira a partir de álbuns icônicos, seus intérpretes e compositores. Com show do Titãs, veja programação das atrações por dia do Réveillon 2023 de Fortaleza Charles Gavin entrevista companheiros do Titãs O primeiro convidado é o cantor e compositor Nando Reis, com o qual o apresentador conversa sobre o seu segundo álbum solo, intitulado "Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro". Na ocasião, eles trocam ideias sobre o processo criativo do disco e sobre grandes sucessos do trabalho, como “All Star” e “Frases Mais Azuis”. Clique aqui para assistir no Youtube

“Se eu não estou enganado, o Nando foi a primeira entrevista que eu fiz dessa temporada. Até então, não havia uma confirmação de que a nossa turnê, o nosso encontro, iria de fato acontecer. Mas a gente já vinha conversando há muito tempo por conta de outros assuntos relativos à obra dos Titãs - assunto ao qual todos somos responsáveis. A gente fala o tempo todo sobre isso, na gestão da nossa obra, das nossas músicas e das nossas gravações”, relata Gavin em entrevista ao Vida&Arte. Show dos Titãs em Fortaleza: Quero envelhecer como um titã "Experiência muito boa" Depois, os entrevistados foram Miklos e Antunes - quando já se sabia que a turnê iria acontecer. As conversas abordaram curiosidades do terceiro álbum solo de Paulo (intitulado “A Gente Mora no Agora”) e sobre “O Real Resiste”, lançado por Arnaldo em 2020. Para o baterista, as experiências foram divertidas e diferentes em sua carreira como entrevistador.