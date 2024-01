Esquecidas na História: Conheça Paulina Luisi, a primeira médica do Uruguai

A vida e os feitos memoráveis de Paulina Luisi, a primeira mulher do Uruguai a conquistar um diploma universitário em Medicina, serão recontados pelo O POVO no próximo episódio da série especial "Esquecidas na História". O episódio estará disponível no domingo, 10, às 19h, nos perfis do O POVO no Instagram e no TikTok.



Quem foi Paulina Luisi? A primeira médica da história do Uruguai

Vinda de uma família progressista, Paulina Luisi nasceu em 1875, na Argentina. Três anos depois a família se mudou para o Uruguai, onde começou a estudar em um colégio interno do magistério de Montevidéu.

Anos depois, em 1908, Paulina se tornou a primeira mulher do Uruguai a conquistar um diploma universitário em Medicina.