Edital prevê abertura de 10 cursos privados de Medicina em 97 cidades do Ceará

No Estado, autorização abrange 97 municípios. Edital foi lançado nesta quarta-feira, 4. Das 5,7 mil vagas no Brasil, 600 são no Ceará

O Governo Federal autorizou a abertura de dez novos cursos de Medicina contemplando dez regiões do Ceará. Ao todo, serão 600 vagas. Serão contempladas as regiões de Caucaia, Maracanaú, Quixadá, Limoeiro do Norte, Tianguá, Crateús, Icó, Iguatu, Brejo Santo e Crato, abrangendo 97 cidades.

Edital de autorização foi lançado nesta quarta-feira, 4, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. A nível nacional, serão 95 novos cursos de Medicina, somando 5,7 mil vagas, em 1.719 municípios do país.

A medida ocorre no âmbito da retomada do programa Mais Médicos, que visa ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), com a descentralização da oferta de cursos e promoção da qualidade da formação médica.