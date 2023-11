Esquecidas na História: Conheça Prudencia Ayala, a primeira mulher a se candidatar à presidência de El Salvador

A história da vida e dos feitos memoráveis de Prudencia Ayala, a primeira mulher a se candidatar à presidência de El Salvador, será recontada pelo O POVO no próximo episódio da série especial "Esquecidas na História". O episódio estará disponível no domingo, 5, às 19h, nos perfis do O POVO no Instagram e no TikTok

Quem foi Prudencia Ayala? A primeira mulher a se candidatar à presidência na América Latina

Prudencia Ayala foi uma escritora, ativista social e defensora dos direitos das mulheres de El Salvador. Nascida em Sonsonate, no dia 28 de abril de 1885, ela era filha de Aurélia Ayala e Vicente Chief. Em 1930, Ayala tentou concorrer como candidata presidencial em El Salvador, apesar do país proibir as mulheres de votarem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO reconta a história de mulheres revolucionárias, mas que tiveram seus nomes e feitos apagados da história

A história de mulheres fundamentais para o desenvolvimento da humanidade, mas que tiveram nomes e feitos ignorados ou subjugados nas narrativas históricas é o tema central da série “Esquecidas na História”.