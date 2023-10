Esquecidas na História: Conheça Claudette Colvin, adolescente que desafiou a segregação nos EUA

A história da vida e dos feitos memoráveis de Claudette Colvin na luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos será recontada pelo O POVO no próximo episódio da série "Esquecidas na História". O lançamento ocorrerá no domingo, 29, às 19h, em nosso perfil no Instagram e no TikTok.

Claudette Colvin foi a primeira mulher afro-americana a se rebelar contra o sistema de segregação racial dentro do transporte público nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jovem, aos 15 anos, seria inspiração para uma onda de protestos contra a discriminação vigente no país e chegaria a inspirar a atitude da ativista Rosa Parks.