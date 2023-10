Esquecidas na História: Novo episódio reconta a vida de Alice Guy-Blaché, 1ª cineasta do mundo

A história da vida e dos feitos memoráveis de Alice Guy-Blaché, a primeira cineasta do mudo, será recontada pelo O POVO no próximo episódio da série especial "Esquecidas na História". O lançamento ocorrerá no domingo, 22, às 19h, em nosso perfil no Instagram e no TikTok

Quem foi Guy-Blaché, a primeira cineasta do mundo?

Alice Guy-Blaché trabalhava como secretária na companhia francesa Gaumont quando, em 1895, presenciou o primeiro cinematógrafo Máquina a manivela que permitia captar imagens, revelar o filme e, depois, projetá-lo em formato animado em telões desenvolvido pelos irmãos Lumière. Na época, os filmes eram feitos de breves registros de cenas do cotidiano.

Filha de um livreiro e amante do teatro, Alice, à frente do seu tempo, percebeu o potencial do cinema para narrar histórias e ressignificou a linguagem cinematográfica. Apesar de sua gigantesca contribuição para o cinema no mundo, seu nome é raramente mencionado na história do aprimoramento da sétima arte.