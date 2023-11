Lollapalooza Brasil 2024: veja programação do festival de música

Com SZA, Paramore e Blink-182, Lollapalooza Brasil 2024 divulga programação completa do festival de música em São Paulo

Uma das surpresas da programação do festival de 2024 é a confirmação da banda Blink-182 como um dos headliner. O trio de rock era uma das principais atrações do evento deste ano, mas cancelou a apresentação dias antes do início do Lolla 23.

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta terça-feira, 7, a lista de atrações para a edição de 2024. Marcado para ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o evento conta com SZA, Blink-182 e Sam Smith na programação.

Confira programação completa do Lollapalooza 2024:

Blink-182

Paramore

SZA

SAm Smith

Arcade Fire

Limp Bizkit

Titãs encontro

Hozier

The offspring

Thirty Seconds to Mars

Diplo

Meduza

Above & Beyoncd

Gilberto Gil

Phoenix

Hungle

Rina Sawayama

The Blaze

Céu

Dom Dolla

Dove Cameron

Zhu

Luísa Sonza

MK

Timmy Trumpet

King Gizzard & The Lizard Wizard

Omar Apollo

Pierce The Veil

Jaden

Fletcher

The Driver Era

Dayglow

Kevin O Chris

Marcelo D2

Loud Luxury

Dombresky

Nothing but Thieves

Livinho + MC Davi

J. Worra

Hungria

Kittin

Xamã

Manu Gavassi

BaianaSystem

Lourena

Groove Delight

TZ da Coronell + Oruam



Classmatic

Vulgo FK + Dricka

MC Luanna

Maneva

Rancore

MC Soffia

Rael

Benziê

Tulipa Ruiz

Gabe

Ratier

YMA

Ella Whatt

Nouvella

Mila Journée

Marina Dias

From House to Disco

Riascode

Dexter 8º Anjo

Supla

Day Limns

BK

Braza

Giu

Sarah Stentzel B2B Curol

DJ Subúrbia

Jessica Brankka

Mary Mesk

Stop Play Moon

Lollapalooza Brasil 2024: saiba sobre valores dos ingressos

Para a edição de 2024, o Lollapalooza Brasil oferece três tipos de ingressos: Lolla Pass com inteira a R$ 2700, Lolla Lounge Pass by Vivo a R$ 5.550 e o Lolla Comfort Pass a R$ 5.280.

Até a publicação dessa matéria, tanto o Lolla Pass quanto o Lolla Loung Pass by Vivo estão no primeiro lote. Já o Lolla Comfort Pass está no segundo lote. As quantias citadas já incluem a taxa do site de vendas. Vale lembrar que os clientes do Bradesco têm 15% de desconto sobre o valor dos ingressos.

Lollapalooza Brasil 2024

Quando : 22, 23 e 24 de março de 2024



: 22, 23 e 24 de março de 2024 Onde : Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)



: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo) Vendas e mais informações: no site do Ticketmaster

