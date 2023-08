Banda Braza faz show em Fortaleza em novembro

A banda Braza virá a Fortaleza para show no mês de novembro no Complexo Armazém. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida & Arte. Um dos nomes mais conhecidos no gênero pop, reggae e soul, o grupo retorna à Capital para apresentação especial no dia 10 de novembro.

Donos dos sucessos “Qual é o rosto de Deus?”, “Segue o Baile”, “Renasceu” e outros hits, o grupo formado por Danilo Cutrim, Nicolas Christ, Pedro Lobo e Vitor Isensee irá apresentar “Eita”, mais recente álbum da banda que foi lançado em fevereiro de 2022.

Marcado para ocorrer no Complexo Armazém, casa de shows localizada no Centro, o evento também terá apresentações das bandas cearenses A.R.S e Singular, e do DJ Felipe BK.