Sam Smith e Madonna lançam 'Vulgar', primeira parceria musical

Nesta sexta-feira, 9, Sam Smith e Madonna lançaram no mundo uma parceria musical. “Vulgar” marca a primeira colaboração entre os artistas. A dupla apostou em uma faixa ousada e destemida: “Você sabe que é bonito quando te chamam de vulgar”, destaca a letra.

Há alguns meses, os fãs dos cantores aguardavam a colaboração, que já vinha deixando teasers e pistas sobre o conteúdo nas plataformas digitais. A canção traz os cantores incorporando e revelando o significado do título da música. Além disso, eles embarcaram em um som mais experimental, característico das baladas.

Em fevereiro deste ano, Madonna apresentou no Grammy uma performance da faixa “Unholy”, de Sam Smith e Kim Petras. Em seu discurso, ela questionou: “Prontos para uma polêmica? Se te chamam de escandaloso, incômodo, problemático, provocador ou perigoso, você definitivamente está no caminho certo. É aí que você faz barulho”. A cantora concluiu entregando o prêmio para a voz de “Too Good at Goodbyes" por Melhor Performance de Duo/Grupo Pop.



