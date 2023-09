Lollapalooza Brasil 2024: saiba sobre valores dos ingressos

Ainda sem programação confirmada, alguns nomes de artistas estão na possível lista de atrações do festival de música. De acordo com informações divulgadas na terça-feira, 26, a banda de rock Pearl Jam está em negociação para se apresentar no Brasil durante o evento.

Um dos festivais de música mais famosos do Brasil, o Lollapalooza divulgou o valores dos ingressos para a edição de 2024. Realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o evento irá ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de março do próximo ano.

Vendas do Lollapalooza Brasil 2024 iniciam nesta quinta, 28

A pré-venda dos ingressos acontece nesta quinta-feira, 28, a partir das 11 horas. Na ocasião, clientes dos cartões Bradesco, Bradescard, Next e Digio podem participar do momento. A pré-venda exclusiva será realizada até o dia 2 de outubro, às 18 horas. Já a partir do dia 3 de outubro, às 11 horas, o público geral poderá comprar os ingressos.

Saiba sobre valores dos ingressos do Lollapalooza Brasil 2024

Durante esse período, serão vendidos pacotes para os três dias de evento, chamado de Lolla Pass, que dá acesso ao evento na área de pista. Os valores do Lolla Pass variam entre R$ 956,25 e R1.912,50.

Outro pacote de ingresso que será disponibilizado é o Lolla Comfort Pass, que dá acesso aos três dias de festival e ao espaço Confort, no qual há banheiro exclusivo, áreas de descanso, pontos de alimentação e bares. Os preços estão entre R$ 1.700 e R$ 3.400.

Patrocinadora do Lollapalooza Brasil 2024, a Viva também terá espaço exclusivo no festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo oferecerá, além do acesso aos três dias do festival e à área do lounge, open bar e open food, ativações de marcas exclusivas, after party e transporte de ida e volta para o evento. Os ingressos para o setor estão entre R$ 3.806,25 a R$ 4.672,50.

