Matthew Perry é enterrado e funeral reúne elenco de 'Friends'

O funeral durou cerca de duas horas e foi celebrado perto dos estúdios Warner Bros; a cerimônia contou com a presença dos colegas de elenco de Matthew Perry em "Friends"

Crédito: Chris Delmas/AFP e John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O ator americano Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing em "Friends", foi enterrado na sexta-feira em um cemitério de Los Angeles durante um funeral com a presença de familiares e colegas de elenco, informou a imprensa especializada. O ator de 54 anos foi encontrado morto há seis dias.

O funeral, que durou cerca de duas horas, foi celebrado no Forest Lawn Memorial Park, perto dos estúdios Warner Bros, informou a People, citando uma fonte não identificada. A direção do Forest Lawn Memorial Park, um cemitério muito popular entre as celebridades situado em Hollywood Hills, não respondeu aos pedidos de confirmação da AFP.

