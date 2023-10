Chandler: assista a momentos icônicos de Matthew Perry em Friends

Chandler Bing foi um personagem marcante na trajetória de Matthew Perry e com diversos momentos icônicos em Friends; assista a vídeos com alguns deles

Ao longo dos anos, o público apontava quais seriam as melhores cenas do personagem, resgatando diversos momentos, em diferentes temporadas do programa televisivo.

Com tantas cenas memoráveis, alguns que são considerados icônicos pelos fãs foram resgatados e listados ao longo do texto. Confira:

Chandler e Phoebe cantando “Endless Love”

Essa cena é famosa até entre quem não assistiu o seriado por causa do seu frame inicial, no qual Chandler aparece escutando e cantando a música “Endless Love", de Lionel Richie, e abraçado com a capa de um disco de vinil.

Além de Matthew Perry, Lisa Kudrow participa do momento com sua personagem Phoebe Buffay.

Chandler diz que ama Monica pela primeira vez

Outro grande momento da série é quando Monica (Courteney Cox) aparece dançando para Chandler com um Peru na cabeça e ele diz que a ama pela primeira vez. Veja:

Chandler beija todas as garotas

E quando ele beijou todas as garotas do elenco principal? Após beijar Monica, esquecendo que não poderia fazer isso na frente de Rachel (Jennifer Aniston) e Phoebe, Chandler também beija as duas para disfarçar. Veja:

Abraço entre Chandler e Joey

De todos os abraços que Chandler e Joey (Matt LeBlanc) protagonizam no programa televisivo, este aqui é da segunda temporada quando Joey está indo embora da casa e eles se despedem.