Matthew Perry deixa fortuna de R$ 600 milhões sem herdeiros

Os parentes mais próximos do ator são os pais , Suzanne Morrison e John Bennett Perry, além dos cinco irmãos. Caso não haja testamento, o patrimônio do artista ficará com os pais.

A fortuna foi construída a partir do sucesso da série durante as gravações (com salário base de US$ 90 milhões), dos lucros da produção até os dias atuais ( US$ 10 a US$ 20 milhões) e no investimento em compra e venda de imóveis.

Entre os casos de lucros no ramo imobiliário, está a compra de uma casa em Malibu por R$ 55 milhões e a venda por R$ 65 milhões. Outro exemplo foi a compra de um imóvel na Califórnia por R$ 100 milhões e a venda por R$ 108 milhões.

Causa da morte de Matthew Perry:

Segundo o site TMZ, socorristas foram chamados à residência do artista para atender a um caso de parada cardíaca. O ator teria se afogado em uma banheira.

De acordo com o site de notícias americano, fontes policiais afirmam que não foram encontradas drogas no local e nem sinais de crime. A morte também foi confirmada para o jornal Los Angeles Times. Um representante do ator também confirmou a morte a NBC, emissora do sitcom.