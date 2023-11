Matthew Perry: primeiros testes descartam possíveis causas da morte

De acordo com os resultados dos testes iniciais de exames toxicológicos, a morte de Matthew Perry, ocorrida no sábado, 28, não foi causada por uma overdose de fentanil ou metanfetamina. As informações são do site TMZ, divulgadas nesta quarta-feira, 1º de novembro, e cita fontes policiais.

O ator foi submetido aos exames após o relatório da autópsia deixar em aberto o que teria ocasionado sua morte. Nenhum indício de crime ou drogas foram encontrados no local em que ele faleceu.

