Fundação Matthew Perry é criada para ajudar dependentes químicos

A fundação foi criada após a morte do ator Matthew Perry e tem o objetivo de ajudar pessoas que enfrentam dependência química

Após a morte de Matthew Perry, bastante conhecido por interpretar Chandler em “Friends”, pessoas próximas ao ator decidiram prosseguir com uma vontade manifestada pelo artista ainda em vida: ajudar pessoas que estão lidando com dependência química. Assim, surgiu a “Matthew Perry Foundation” (“Fundação Matthew Perry”, em português).

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu site, a organização manifesta “a concretização do compromisso duradouro de Matthew em ajudar outras pessoas que lutam contra a doença do vício”. Assim, tem o objetivo de “honrar o legado” do ator e de “fazer a diferença para o maior número de pessoas possível”.