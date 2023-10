Fãs lamentam morte de Matthew Perry: 'Parece que perdi meu melhor amigo'

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Fãs lamentam a morte do ator da série Friends; Matthew Perry, o eterno Chandler, foi encontrado morto em sua residência em Los Angeles

O ator Matthew Perry, uma das estrelas do seriado Friends, morreu neste sábado, 28, aos 54 anos de idade, em Los Angeles. De acordo com o site americano TMZ, o ator teria se afogado em uma banheira na própria residência.

Nas redes sociais, fãs de todo o mundo prestaram homenagens ao ator que fez parte da vida de muitas pessoas por conta da série Friends. Seus amigos de gravação também demonstraram tristeza na internet.

Um dos perfis no Instagram, o je_men_fous_art, publicou o desenho de um sofá marrom, com um patinho de borracha em cima e um telefone, com os dizeres "bye" e na legenda escreveu "E isso é tudo pessoal".