Família de Matthew Perry fala pela primeira vez após morte do ator: "coração partido"

A família de Matthew Perry, ator famoso por interpretar o personagem Chandler em “Friends”, falou pela primeira vez neste domingo, 29, após a morte do artista ontem, em comunicado à Revista People. Eles dizem que estão com o “coração partido” partido pela perda do filho e agradecem o apoio dos fãs.

“Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo”, diz a família. “Estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão”.