Anitta fala sobre briga com Pabllo Vittar: 'Entrei na onda dos outros'

A cantora Anitta deu entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e falou sobre relação com Pabllo Vittar

Anitta comentou pela primeira vez sobre o motivo da briga entre ela e Pabllo Vittar. A cantora revelou em entrevista, nesta terça-feira, 16, ao "Quem Pod, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que a briga foi ocasionada por interferência de outras pessoas. As cantoras romperam após o lançamento da parceria "Sua Cara", em 2017.

A artista afirmou que o último ano foi de muita instabilidade o que a fez procurar um xamã. O religioso a aconselhou a perdoar mágoas antigas e amar o próximo. Depois disso ela conta que mandou mensagem para Pabllo.

"Eu falei para Pabllo: 'Acho que a gente brigou por conta dos outros, não foi por causa da gente'. Pedi desculpa porque eu entrei na onda dos outros", relembrou.

As cantoras voltaram a se falar e agora Anitta afirma que "está tudo bem". As duas inclusive lançaram o feet "Balinha de Coração" no início deste ano.

Suposta rivalidade entre Anitta e Bruna Marquezine

Outra polêmica que a artista comentou foi a suposta “rixa” com a atriz Bruna Marquezine. Anitta explicou que nunca houve briga ou disputa entre as duas e que na época em que surgiram os rumores elas não eram tão próximas. “A gente não sabe porque a gente não era amiga e hoje em dia eu nem sei viver sem ela”, afirmou.

