Mariana Rios diz ter entrado em casamento contra vontade da noiva

Em seguida, ela diz que por ser uma pessoa conhecida, não poderia “simplesmente ir ao casamento”, pois a noiva saberia que ela estaria lá. Por isso ela pediu o telefone e ligou para a moça.

“Liguei e disse: 'Oi! Deve estar se maquiando, se preparando. Então, deixa eu te contar, está todo mundo aqui e eu vou no seu casamento!' e comecei a rir. E ela disse: 'Não vai, não'. Eu falei que ia, e ela disse que não”, detalhou.

A atriz contou que a noiva explicou o motivo de sua decisão dizendo: “Hoje é o meu dia, não somos muito amigas e vão estar só os meus amigos. Você, querendo ou não, é uma pessoa conhecida, eu não quero ter a atenção dividida. Você me entende, né?”.

A resposta deixou Mariana chocada, que respondeu inicialmente para a mulher que havia entendido e desejou felicidades. Entretanto, ela revelou que após desligar falou: “O quê? Eu vou sim. Meus amigos todos aqui e eu não tenho um A para fazer. Ela não vai nem saber que eu fui”.

A artista conta que foi e se divertiu. Logo no início da festa, ela encontrou a mãe da noiva e contou que ela fez uma “festa”, tirando foto e “colocando de capa no Facebook”. Porém, a atriz passou a maior parte do evento evitando se encontrar com a noiva, indo para outro lado caso enxergasse “um pedaço de pano branco”.