Mariana Rios fala sobre namorar ex de amiga: ‘Seguir não é amizade’

A atriz Mariana Rios se pronunciou pela primeira vez sobre as polêmicas que surgiram nas redes sociais após assumir o relacionamento com Juca Diniz. No sábado, 7, a artista compartilhou, no Instagram, fotos com o novo namorado e foi alvo de críticas de seguidores que comentaram sobre ela estar em um relacionamento com o ex-namorado da amiga.

A amiga em questão se trata da modelo Isabella Settanni, que namorou com Juca Diniz até o início deste ano. Isabella e Mariana se seguiam no Instagram e interagiam uma com a outra em inúmeras publicações nas redes sociais.

Mariana Rios assumiu publicamente o namoro com o herdeiro bilionário da rede de supermercados Carrefour com fotos do casal em Paris, na França. Pouco tempo depois da postagem, Isabella Settanni deixou de seguir a atriz.