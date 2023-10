Cinemateca Brasileira exibe 19 filmes gratuitos no Cineteatro São Luiz

A partir do dia 14 de novembro, o Cineteatro São Luiz, equipamento localizado no Centro, recebe a exposição “A Cinemateca é brasileira”, promovida pela Cinemateca Brasileira, que irá exibir 19 filmes nacionais de forma gratuita.

Percorrendo diversas cidades do Brasil, a mostra itinerante busca levar curtas e longas-metragens importantes da história do País e promover a aproximação da população com as produções nacionais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com exibição gratuita, os interessados em assistir os filmes da mostra “A Cinemateca é brasileira” podem retirar os ingressos dos filmes uma hora antes de cada sessão.