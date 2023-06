Bacurau 2? Kleber Mendonça Filho fala sobre possível sequência

Kleber Mendonça Filho conta que "Bacurau" poderá ganhar sequência; cineasta pernambucano dirigiu o filme nacional juntamente com Juliano Dornelles

Um dos filmes nacionais de maior sucesso nos últimos anos, “Bacurau” conquistou inúmeras indicações e vitórias nas mais diversas premiações de cinema internacionais. Com direção do pernambucano Kleber Mendonça Filho, o filme poderá ganhar uma sequência.

“Penso numa continuidade de ‘Bacurau’ que seja uma surpresa total, nada que alguém espere”, declarou o cineasta, em entrevista para a revista New Mag, divulgada nesta sexta-feira, 16.

Com “Retratos Fantasmas”, seu mais novo longa-metragem previsto para estrear no dia 24 de agosto, o diretor comentou sobre a possibilidade de dar continuidade à história contada em “Bacurau”.

No filme de 2019, os moradores de Bacurau, uma pequena cidade do sertão brasileiro, descobrem que a comunidade não existe mais nos mapas. Com a chegada de estrangeiros e aparecimento de cadáveres, aos poucos, eles percebem que algo estranho está acontecendo e decidem se unir para defender suas terras.

Na época do lançamento, o filme chegou a ser assistido por mais de 10 mil pessoas somente em Fortaleza.

Com Sônia Braga, Karine Teles, Udo Kier, Bárbara Colen, Silvero Pereira, Lia de Itamaracá e Rodger Rogério no elenco, o longa-metragem dirigido por Kleber e Juliano Dornelles chegou a ser listado por Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, como um dos melhores filmes do ano.

Segundo o diretor recifense, “Bacurau” possui roteiro que “abre possibilidade para coisas novas serem agregadas”. "Não tenho plano de carreira, que é construída a cada nova realização”, concluiu Kleber.

