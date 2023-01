Marte Um é o melhor filme brasileiro, segundo críticos cearenses

A Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) divulgou a lista de filmes que mais se destacaram ao longo de 2022 e receberam o Prêmio Aceccine. Entre longas, médias e curtas-metragens, foram citados 81 filmes ao longo das etapas de votação, feita por profissionais da crítica de cinema que atuam no Ceará. Das cinco categorias de premiação, quatro foram conquistadas por diretoras.

Entre os destaques estão “Pequenos Guerreiros”, de Bárbara Cariry, e “Elusão”, de Taís Augusto, que venceram, respectivamente, como Melhor Longa-Metragem Cearense e Melhor Curta-Metragem Cearense. Como Melhor Longa-Metragem Brasileiro, venceu a obra “Marte Um”, dirigido por Gabriel Martins.

“A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos, foi agraciado como Melhor Longa-Metragem Estrangeiro, e a produção “Quando a Noite Chegar, Pise Devagar”, dirigido por Gabriela Alcântara, conquistou o prêmio de Melhor Curta-Metragem Brasileiro. Houve também o Prêmio Especial de Contribuição Artística dado ao professor, realizador e pioneiro da crítica no Ceará, Firmino Holanda.

O Prêmio Aceccine é concedido pela associação a partir da organização do júri da crítica nos festivais de cinema cearenses, valorizando a produção local e a nacional. A organização acontece em conjunto com as organizações dos festivais. Estavam elegíveis para a categoria de melhor longa-metragem cearense, além das duas categorias de curta-metragem, as produções exibidas em festivais e mostras presenciais ou virtuais.

No caso das categorias de melhor longa-metragem brasileiro e estrangeiro, estavam elegíveis os lançamentos comerciais entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022 tanto em circuito presencial como em streaming.

Confira lista completa de premiados

Melhor Longa-metragem Cearense

“Pequenos Guerreiros”, de Bárbara Cariry



Melhor Longa-metragem Brasileiro

- “Marte Um”, de Gabriel Martins



Melhor Longa-metragem Estrangeiro

- “A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos



Melhor Curta-metragem Cearense

- “Elusão”, de Taís Augusto



Melhor Curta-metragem Brasileiro

- “Quando a Noite Chegar, Pise Devagar”, de Gabriela Alcântara



Prêmio Especial de Contribuição Artística

- Firmino Holanda, professor, realizador e crítico



